Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında yaralı sayısı 9 oldu

Bursa’dan düğünden dönen 13 kişinin bulunduğu Erdoğan Yıldırım (56) idaresindeki 55 C 73 06 plakalı minibüs, Samsun’un Terme ilçesine giderken saat 09.30 sıralarında Kavak ilçesi Karaaslan Mahallesi Gürgendağı mevkiinde kaza yaptı. Kazada yan yatarak 25 metre sürüklenen minibüs, yol kenarına çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan Fatma Demirci (37), Fatmanur Yıldırım (21), Öykü Yıldırım (15), Eren Gülmez (22), İpek Yıldırım (6), Şaduman Gülmez(39), Kemal Güner(69), Nurten Yıldırım ve Hatice Yıldırım yaralandı. Yaralılar Samsun’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı anlatan kazazedeler, “Bursa’da bir yakınımızın düğününe katılmıştık. Gece 03.00’te yola çıktık. Terme’ye doğru giderken kaza yaptık. Araç bir anda refüje çarparak devrildi. Hepimize geçmiş olsun” dediler.