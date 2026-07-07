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Ankara'da dünya liderleri yan yana: NATO'dan aile fotoğrafı
Ankara'da dünya liderleri yan yana: NATO'dan aile fotoğrafı
Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 22:24
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Başkent Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları bir araya gelerek geleneksel aile fotoğrafı çektirdi.
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