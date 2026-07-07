CANLI YAYIN
Geri
Ankara'da dünya liderleri yan yana: NATO'dan aile fotoğrafı

Ankara'da dünya liderleri yan yana: NATO'dan aile fotoğrafı

Başkent Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları bir araya gelerek geleneksel aile fotoğrafı çektirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar İstanbul'da
Başkan Erdoğan'dan Külliye'de Trump ile kritik F-35 görüşmesi
Başkan Erdoğan'dan Külliye'de Trump ile kritik F-35 görüşmesi
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşıladı
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşıladı
Aydın'da beton mikseri kazası: Feriştah Kaya hayatını kaybetti
Aydın'da beton mikseri kazası: Feriştah Kaya hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle