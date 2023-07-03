Haberler Yaşam Videoları Çekmeköy Şile otoyolunda gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Çekmeköy Şile otoyolunda gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Çekmeköy Şile otoyolunda gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
03.07.2023 11:40 - Son Güncelleme: 03.07.2023 11:43

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:29
İş yerinde buhar kazanı...
Yaşam 03:20
Zili karıştırınca bıçaklanıp...
Yaşam 01:04
Samsun’da evlat dehşeti!
Yaşam 01:43
Araca düzenlenen silahlı...
Yaşam 00:44
Otomobil ile traktörün...
Yaşam 01:20
Babasını tüfekle öldürdü,...
Yaşam 00:25
Otomobiliyle drift atan...
Yaşam 02:35
Akaryakıt istasyonu çalışanına...
Yaşam 01:07
Zincirleme trafik kazası: 3...
Yaşam 00:13
Arızalanan İSPARK vatandaşı...
Yaşam 00:16
Motosiklet ile minibüs...
Yaşam 01:20
Otomobilde hırsızlık, güvenlik...

Çekmeköy Şile otoyolunda bir grup genç sosyal medyaya video çekebilmek için sürücü koltuğunda oturan kişinin kucağına oturarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdi. O anları ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Çekmeköy Şile otoyolunda gerçekleşen olayda bir grup genç, seyir halinde olan aracın videosunu çekebilmek için şoför koltuğunda oturan sürücünün kucağına uzandı. Sosyal Medyaya video çekebilmek için yapmış oldukları tehlikeli yolculuklarını başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü gençleri “ne yapıyorsunuz” diye uyardığında gençlerden “eyvallah” cevabını aldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA