Haberler Yaşam Videoları Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kaza kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kaza kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kaza kamerada
03.07.2023 12:33 - Son Güncelleme: 03.07.2023 12:33

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:24
Düğünden dönenleri taşıyan...
Yaşam 00:29
İş yerinde buhar kazanı...
Yaşam 03:20
Zili karıştırınca bıçaklanıp...
Yaşam 00:22
2 çocuğun öldüğü feci kazanın...
Yaşam 00:59
Çatalca'da buğday tarlasında...
Yaşam 00:25
Otomobiliyle drift atan...
Yaşam 01:07
Zincirleme trafik kazası: 3...
Yaşam 01:04
TEM Otoyolu Bolu geçişinde...
Yaşam 01:12
Hacı adayları ambulans ve...
Yaşam 00:59
Yılanların dansı kameraya...
Yaşam 01:20
Otomobilde hırsızlık, güvenlik...
Yaşam 01:22
Ters yöne giren otomobil...

ekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Alipaşa Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzeri Tenis Kafe mevkiinde meydana geldi. Aydın Sokak’ta seyreden Tuğba D. idaresindeki 78 DB 368 plakalı otomobil ile Taşkent Caddesi istikametinden Muhittin Mahallesi istikametine seyreden Necip B. idaresindeki 59 J 1125 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Devrilen minibüsteki işçiler çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan sağ salim çıktı. Minibüste yaralanan yolcu Şener Ş. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA