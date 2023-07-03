Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kaza kamerada

ekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Alipaşa Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzeri Tenis Kafe mevkiinde meydana geldi. Aydın Sokak’ta seyreden Tuğba D. idaresindeki 78 DB 368 plakalı otomobil ile Taşkent Caddesi istikametinden Muhittin Mahallesi istikametine seyreden Necip B. idaresindeki 59 J 1125 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Devrilen minibüsteki işçiler çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan sağ salim çıktı. Minibüste yaralanan yolcu Şener Ş. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.