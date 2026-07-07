Bartın'da kamyon ve patpat çarpıştı: Hüseyin Özarslan vefat etti

Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 10:30

Bartın-Kozcağız yolunda öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Eskihamidiye köyü mevkisinde saat 16.00 sıralarında gerçekleşen olayda, kamyon ile halk arasında 'patpat' olarak bilinen tarım aracı çarpıştı.

Karşı Yönden Gelen Tarım Aracıyla Çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Kozcağız istikametinde seyir halinde olan E.G. (35) idaresindeki 34 GNU 644 plakalı kamyon, karşı istikametten gelmekte olan Hüseyin Özarslan (68) yönetimindeki patpat ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından tarım aracının sürücüsü kamyonun altında kaldı.

Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, kamyonun altına sıkışan Hüseyin Özarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Özarslan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kaza nedeniyle Bartın-Kozcağız yolundaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Güvenlik güçlerinin kazanın meydana geliş şekliyle ilgili başlattığı inceleme ve soruşturma sürüyor.