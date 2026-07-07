Eskişehir'de apartmanın 4. katından düşen Fikret Kınık vefat etti

Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 12:04

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde sabah saat 09.00 sıralarında üzücü bir olay meydana geldi. Bir apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin penceresinden düşen 89 yaşındaki Fikret Kınık, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kınık'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.