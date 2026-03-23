Samsun'da çiftçi tarım dronuna tutunup yükseldi, ardından yere düştü: O anlar kamerada

Samsun'un Çarşamba ilçesinde K.K. isimli çiftçi, tarım dronuna tutunarak yükseldikten sonra yere düştü. Olay anları çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. O görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Bafra'da viral olan olayın ardından Çarşamba'da da yaşandı

Daha önce Samsun'un Bafra ilçesinde bir çiftçinin drona tutunarak tarlanın diğer tarafına geçtiğine dair haber sosyal medyada büyük ilgi görerek viral olmuştu. Benzer olay bu kez Çarşamba ilçesinde yaşandı. K.K. isimli çiftçinin tarım dronuna tutunarak yükseldiği ve ardından yere düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.