Gölcük'te kavşak dehşeti: Motosiklet kamyonetle çarpıştı, 2 ağır yaralı!

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Gölcük ilçesi Değirmendere mahallesi Dörtyol mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklet ile F.B. idaresindeki kamyonet kavşak içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan A.D. ve M.S.Y. yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

Hastaneye sevk edildiler

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından durumlarının ciddiyetini koruması üzerine Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen gençlerin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.