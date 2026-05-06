Tekirdağ’da feci ölüm: 17 yaşındaki genç kız bariyerlere savruldu!

Korkunç kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Y.E.K. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Gencecik hayat yolda bitti

Çarpmanın şiddetiyle motosikletin arkasında yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki E.U. metrelerce uzağa savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, gencecik kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü ise en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Acı haberi alarak olay yerine koşan genç kızın yakınları, cansız bedenle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından E.U.'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.