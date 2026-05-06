CANLI YAYIN
Geri
Tekirdağ’da feci ölüm: 17 yaşındaki genç kız bariyerlere savruldu!

Tekirdağ’da feci ölüm: 17 yaşındaki genç kız bariyerlere savruldu!

Süleymanpaşa çevreyolunda kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı; feci kazada motosikletin arkasındaki genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Y.E.K. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Gencecik hayat yolda bitti

Çarpmanın şiddetiyle motosikletin arkasında yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki E.U. metrelerce uzağa savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, gencecik kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü ise en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Acı haberi alarak olay yerine koşan genç kızın yakınları, cansız bedenle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından E.U.'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bunlar da Var

Ali Koç aday olacak mı? ''Aziz varsa ben de varım'' iddiası
Ali Koç aday olacak mı? ''Aziz varsa ben de varım'' iddiası
Kübra Yapıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Kübra Yapıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle