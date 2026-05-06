"Çöp atmayın" tabelasının dibini çöplüğe çevirdiler

Bolu'nun en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı güzergahında çevre bilinci sınıfta kaldı. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kenarlarına dikilen ve üzerinde "Doğayı koruyalım, yol kenarlarına çöp atmayalım" yazılı uyarı levhaları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce adeta hedef tahtası yapıldı. Tabeladaki uyarıya rağmen, levhanın hemen dibi evsel atıklarla dolduruldu.

PİKNİKÇİLERDEN GERİYE PLASTİK YIĞINI KALDI

Özellikle hafta sonu yoğunluğunun ardından ortaya çıkan tabloda; plastik şişeler, poşetler, maskeler ve çeşitli evsel atıkların levhanın dibine bilinçli şekilde bırakıldığı görüldü. Doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar ve turistler, "Çöp atmayın" yazısının altına çöp bırakılmasını "tam bir duyarsızlık örneği" olarak nitelendirerek duruma sert tepki gösterdi.

EKİPLER TEMİZLİK MESAİSİNDE

Bölgedeki kirliliğin artması üzerine bölge sakinleri, denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ediyor. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ve yerel yönetim ekipleri, periyodik olarak temizlik çalışması yapsa da, bilinçsizce doğaya bırakılan atıklar ekosistemi tehdit etmeye devam ediyor. Yetkililer, doğayı kirletenlere yönelik cezai yaptırımların uygulanabileceği konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.