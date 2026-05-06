CANLI YAYIN
Geri
"Çöp atmayın" tabelasının dibini çöplüğe çevirdiler

"Çöp atmayın" tabelasının dibini çöplüğe çevirdiler

Bolu’nun en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı güzergahında çevre bilinci sınıfta kaldı. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kenarlarına dikilen ve üzerinde “Doğayı koruyalım, yol kenarlarına çöp atmayalım” yazılı uyarı levhaları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce adeta hedef tahtası yapıldı. Tabeladaki uyarıya rağmen, levhanın hemen dibi evsel atıklarla dolduruldu.

Bolu'nun en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı güzergahında çevre bilinci sınıfta kaldı. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kenarlarına dikilen ve üzerinde "Doğayı koruyalım, yol kenarlarına çöp atmayalım" yazılı uyarı levhaları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce adeta hedef tahtası yapıldı. Tabeladaki uyarıya rağmen, levhanın hemen dibi evsel atıklarla dolduruldu.

PİKNİKÇİLERDEN GERİYE PLASTİK YIĞINI KALDI

Özellikle hafta sonu yoğunluğunun ardından ortaya çıkan tabloda; plastik şişeler, poşetler, maskeler ve çeşitli evsel atıkların levhanın dibine bilinçli şekilde bırakıldığı görüldü. Doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar ve turistler, "Çöp atmayın" yazısının altına çöp bırakılmasını "tam bir duyarsızlık örneği" olarak nitelendirerek duruma sert tepki gösterdi.

EKİPLER TEMİZLİK MESAİSİNDE

Bölgedeki kirliliğin artması üzerine bölge sakinleri, denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ediyor. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ve yerel yönetim ekipleri, periyodik olarak temizlik çalışması yapsa da, bilinçsizce doğaya bırakılan atıklar ekosistemi tehdit etmeye devam ediyor. Yetkililer, doğayı kirletenlere yönelik cezai yaptırımların uygulanabileceği konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

Bunlar da Var

Ali Koç aday olacak mı? ''Aziz varsa ben de varım'' iddiası
Ali Koç aday olacak mı? ''Aziz varsa ben de varım'' iddiası
Kübra Yapıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Kübra Yapıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle