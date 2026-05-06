Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Tren öğrenci servisine çarptı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitten geçen öğrenci servisine tren çarptı. Kazada serviste bulunan 13 öğrenci hafif yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Türkbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkbahçe Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Fatih Ö. idaresindeki 27 S 7133 plakalı öğrenci servisine hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Çarpma sonrası içerisinde 13 öğrencinin bulunduğu öğrenci servisi, yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazada hafif yaralanan 13 öğrenciyi ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken çevredeki vatandaşlar ise hemzemin geçit için uyarı levhası bulunmadığını belirterek önlem alınmasını istedi.

