42 Duraklı lezzet rotası: Aydın gastronomisi kültür yolu ile vitrinde
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Aydın ayağı, şehri adeta bir açık hava müzesine ve dev bir lezzet durağına çevirdi. Festival süresince sokaklara taşan kalabalık, en çok hizmet ve gastronomi sektörüne yaradı. Şehrin tescilli lezzetlerini sunan 42 farklı gastronomi noktası, ziyaretçilerin akınına uğradı. Birçok işletme sahibi, festivalin etkisiyle iş hacimlerinin kısa sürede iki katına çıktığını ifade ederken, otellerdeki doluluk oranları ve çarşıdaki hareketlilik Aydın ekonomisine taze kan oldu.