Kadıköy Rıhtım'da denizde erkek cesedi bulundu: Yürürken düştüğü iddia edildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sabah saatlerinde denizde bir erkeğin cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinde cesedin yaklaşık 55 yaşlarındaki C.K.'ya ait olduğu tespit edildi. Rıhtımda yürürken denize düştüğü iddia edilen C.K.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olay yeri görüntüleri için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Kadıköy Rıhtımı'nda meydana geldi. Denizde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Deniz polisinin olay yerindeki incelemelerinde cesedin yaklaşık 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen C.K.'ya ait olduğu belirlendi. Rıhtımda yürürken denize düştüğü iddia edilen C.K.'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeninin soruşturma kapsamında belirleneceği öğrenildi.