Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyere ve aydınlatma direğine çarptı, takla attı: Sürücü hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce yol ayrımındaki bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarptı ve takla attı. Araçta sıkışan sürücü G.Ö. itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinden görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'nde meydana geldi. G.Ö.'nün kontrolünü kaybettiği 06 FG 2681 plakalı otomobil önce yol ayrımındaki bariyerlere ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı ve takla attı.

Araçta sıkışan sürücü kurtarıldı, hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü G.Ö., itfaiye ekiplerinin uzun soluklu çalışması sonucunda araçtan çıkarıldı. Ambulansla Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan G.Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın kesin nedeninin soruşturma kapsamında belirleneceği öğrenildi.