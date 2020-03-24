Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye koronavirüs bilançosunu açıkladı! Vaka 1872 can kaybı 44 oldu | 24 Mart 24.03.2020 23:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs salgınındaki güncel vaka sayısını bildirdi. Koca, "Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs salgınındaki güncel vaka sayısını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıkladığı son vakalarla birlikte koronavirüs salgınındaki vaka sayısı 1.872, ölü sayısı ise 44 oldu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.