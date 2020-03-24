Corona virüsü canlı harita! Türkiye'de ve dünya genelinde corona virüsüne bağlı vaka sayısı ve ölü sayısında artış yaşanıyor. Virüse yakalanan kişi sayısı 400 bine yaklaşırken, kurtulan kişi sayısı ise 100 bini geçti. ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 585'e yükselirken, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 46 bin 367'e yükseldi. İtalya'da ise ölü sayısı 6 bini aştı. İşte, corona virüsü canlı haritası!
CORONA VİRÜSÜ CANLI HARİTA!
TÜRKİYE'DE SON DURUM
23 Mart'ta Türkiye'de vaka sayısı bazında en en yüksek ikinci artış gerçekleşti. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 293 artarak 1236'dan 1529'a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37'ye çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla gelişmeleri duyururken, son 24 saat içerisinde yapılan test sayısını ise 3 bin 672 olarak açıkladı. Son güncellemeyle birlikte Türkiye'de şimdiye kadar 24 bin 17 corona virüsü testi yapıldı.
İTALYA SON DURUM
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı.
Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 50 bin 418'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 63 bin 927'ye çıktığını duyurdu.
Borrelli, dün 7 bin 24 olan iyileşenlerin sayısının bugün 408 kişilik artışla 7 bin 432'ye çıktığını bildirdi.
Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 601 kişi daha artarak, toplam 6 bin 77'ye yükseldiğini belirtirken, sayılarda son iki gün düşüş olduğunu kaydetti.
ABD SON DURUM
Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 585'e yükselirken, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 46'bin 367'e yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında ulusal muhafız güçlerini görevlendirdiği New York'ta vaka sayısı 23 bin 230'a yükseldi, ölü sayısı ise 183 olarak açıklandı.
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