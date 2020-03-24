TÜRKİYE'DE SON DURUM

23 Mart'ta Türkiye'de vaka sayısı bazında en en yüksek ikinci artış gerçekleşti. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 293 artarak 1236'dan 1529'a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37'ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla gelişmeleri duyururken, son 24 saat içerisinde yapılan test sayısını ise 3 bin 672 olarak açıkladı. Son güncellemeyle birlikte Türkiye'de şimdiye kadar 24 bin 17 corona virüsü testi yapıldı.