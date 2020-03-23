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Son dakika: Bakan Koca 23 Mart koronavirüs bilançosunu açıkladı

Son dakika haberine göre, , 'deki koronavirüs vakaları ve ölü sayısı hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, son 24 saatte 3.672 testin sonuçlandığını ve 293 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, hastalığa yakalanan 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • Güncel
  • 23.03.2020 23:25
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 23:31
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Bakan Koca Kovid-19 bilançosunu açıkladı
, 'deki koronavirüs vakaları ve ölü sayısı hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, son 24 saatte 3.672 testin sonuçlandığını ve 293 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, hastalığa yakalanan 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.




Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadelerine yer verdi.




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