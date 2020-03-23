Son dakika: Bakan Koca 23 Mart koronavirüs bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakaları ve ölü sayısı hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, son 24 saatte 3.672 testin sonuçlandığını ve 293 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, hastalığa yakalanan 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadelerine yer verdi.
SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020
Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadelerine yer verdi.
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