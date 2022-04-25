RAMAZAN İMSAKİYE
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Ruslar Ukrayna topraklarında bulunan 5 tren istasyonunu vurdu

Ruslar Ukrayna topraklarında bulunan 5 tren istasyonunu vurdu
25.04.2022 13:19

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Ukrayna Demir Yolları, ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonuna saldırı düzenledi. Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus askerleri son olarak ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonunu hedef aldı. Ukrayna Demir Yolları yetkilisi Alexander Kamyshin saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Rus birlikleri, Ukrayna'nın demiryolu alt yapısını sistematik olarak yok etmeye devam ediyor. Bu sabah, bir saat içinde ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonu ateşe verildi. Bu bölümden geçen tren seferleri iptal edildi. Aksamalarla ilgili bilgi verilecek" ifadelerini kullandı.

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