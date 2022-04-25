RAMAZAN İMSAKİYE
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Pendik’te bir şahıs müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı

Pendik’te bir şahıs müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı
25.04.2022 13:16

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Pendik’te bir telefon iş yerine müşteri gibi giren hırsız, gözüne kestirdiği 15 bin TL değerindeki telefonu 30 saniye içinde çaldı. Hırsızın, rahatlığı pes dedirtirken hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Pendik’te bir telefon iş yerinde saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir telefon iş yerine müşteri gibi giren hırsız, etrafı kolaçan ederek 15 bin TL değerindeki telefonu eline alıp incelemeye başladı. Ardından tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu kaşla göz arasında 30 saniye içinde çaldı. Etrafı kolaçan ettikten sonra telefonu arka cebine koyan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi işyerinden çıkıp kayıplara karışırken hırsızın rahat tavırları da dikkat çekti. Tezgahta cep telefonunun olmadığını fark eden işyeri görevlisi güvenlik kameralarını inceledi. Cep telefonunun çalındığını güvenlik kamalarından anlayan işyeri görevlisi durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık olayına karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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