RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Fatih'te binaya giren hırsız cep telefonlarını çalarak kaçtı

Fatih'te binaya giren hırsız cep telefonlarını çalarak kaçtı

Fatih'te binaya giren hırsız cep telefonlarını çalarak kaçtı
25.04.2022 13:31

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:51
Müşteri kılığında girdiği iş...
Yaşam 00:39
Arnavutköy'de yolun karşısına...
Yaşam 04:38
Akılalmaz kaza! Pedalları...
Yaşam 00:34
Fatih'te bir polis şehit oldu
Yaşam 00:56
Kilis’te hafif ticari araç su...
Yaşam 00:57
Trabzon'da koca dehşeti saniye...
Yaşam 00:57
Trabzon'da koca dehşeti saniye...
Yaşam 00:28
TEM Otoyolunda aracından...
Yaşam 01:36
Koşarak caddeye çıkan 8...
Yaşam 06:18
Lüks sitede 200 bin liralık...
Yaşam 03:19
Pitbull'un saldırdığı vatandaş...
Yaşam 02:19
Deterjandan zehirlenen...

Fatih'te 1. kattaki apartman dairesine klima motorunun üzerine basarak çıkan 2 hırsız aynı evde kalan 3 arkadaşın cep telefonlarını çalarak kayıplara karıştı. Apartmana tırmanan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 24 Nisan Pazar 06.00’da Fatih Aksaray Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden hırsızlık yapmak için adresleri keşif eden hırsızlar bir apartmanın 1'inci katına girmek istedi. Eve giren hırsız 3 arkadaşın cep telefonlarını alarak kaçtı. Evde cep telefonlarının olmadığını fark eden gençler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hırsızdan birinin eğildiği diğerinin de sırtına basıp klima motorunun üzerinden kata girdikleri görülüyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA