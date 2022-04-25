Fatih'te binaya giren hırsız cep telefonlarını çalarak kaçtı

Fatih'te 1. kattaki apartman dairesine klima motorunun üzerine basarak çıkan 2 hırsız aynı evde kalan 3 arkadaşın cep telefonlarını çalarak kayıplara karıştı. Apartmana tırmanan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 24 Nisan Pazar 06.00’da Fatih Aksaray Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden hırsızlık yapmak için adresleri keşif eden hırsızlar bir apartmanın 1'inci katına girmek istedi. Eve giren hırsız 3 arkadaşın cep telefonlarını alarak kaçtı. Evde cep telefonlarının olmadığını fark eden gençler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hırsızdan birinin eğildiği diğerinin de sırtına basıp klima motorunun üzerinden kata girdikleri görülüyor.