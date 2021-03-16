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Rize'de gülümseten anlar! Temizlik görevlisiyle süpürgesini alıp kaçan sokak köpeği videosu sosyal medyayı salladı: "O bana zimmetli"

Rize'de gülümseten anlar! Temizlik görevlisiyle süpürgesini alıp kaçan sokak köpeği videosu sosyal medyayı salladı:
16.03.2021 11:05
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Rize Belediyesi’nde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, "O bana zimmetli" diye seslendi. Görevli, süpürgesini daha sonra geri aldı. Sokak köpeği peşini bırakmayınca, görevli bir süre daha oynaması için süpürgeyi geri verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.


Rize Belediyesi'nde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, 'O bana zimmetli' diye seslendi. Görevli süpürgesini geri aldı. Sokak köpeği peşini bırakmayınca, bir süre daha oynaması için süpürgeyi geri verdi.

O anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
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