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3 katlı villada 4 ölü! Anne baba ve ablasını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

3 katlı villada 4 ölü! Anne baba ve ablasını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
16.03.2021 12:29
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Antalya’da bulunan 3 katlı villada kan donduran cinayetler yaşandı. Son dakika haberine göre anne, baba ve ablasını pompalı tüfekle öldüren 40 yaşındaki Mustafa Gider daha sonra tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek kendi yaşamına son verdi. Mustafa Gider'in annesiyle ablasını zemin katta öldürdüğü, babasını ise birinci katta öldürüp diğer cesetlerin yanına taşıdığı belirlendi. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Antalya'da oturdukları 3 katlı villada, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldüren Mustafa Gider'in (40), tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı.


Gider'in, annesiyle ablasını zemin katta öldürdüğü, babasını ise birinci katta öldürüp, diğer cesetlerin yanına taşıdığı belirlendi.




Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak'taki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada meydana geldi. Villada oturan ailenin oğlu Mustafa Gider'den haber alamayan iki arkadaşı, endişelenip adrese gitti.


Gider'in arkadaşları, villanın balkon kapısını aralayıp baktıklarında, iki kişinin yatak üzerinde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, Muzaffer Gider (73), eşi Işık Gülsen Gider (65) ile çocukları Mustafa ve Gamze Gider'i (45) silahla vurulmuş halde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.




BABASININ CESEDİNİ ALT KATA TAŞIMIŞ
Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.


Mustafa Gider'in, babasını birinci katta öldürdükten sonra cesedini sürükleyerek zemin kata taşıdığı saptandı.


Annesi ile ablasını zemin katta vurup öldüren Gider'in, pompalı tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek, yaşamına son verdiği tespit edildi. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.




Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mustafa Gider'in, bir otelde fotoğrafçılık yaptığı, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bulunduğu ortaya çıktı.

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