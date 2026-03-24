Pendik’te korkutan kaza: Otomobil gişelere çarpıp takla attı

Pendik, Kuzey Marmara Otoyolu’nda gişelere çarpan otomobil, takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gişelere Çarpan Otomobil Takla Attı

Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeler mevkiinde saat 23.30 sıralarında korku dolu bir kaza yaşandı. Ankara istikametine seyir halinde olan D.Ç. yönetimindeki 34 PAB 427 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle gişelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç takla atarak durabildi.

İtfaiye Ekipleri Zamanla Yarıştı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik Kontrollü Olarak Sağlandı

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, ekipler yola dökülen araç parçalarını temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı. Polis ekipleri kazanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

