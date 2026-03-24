CANLI YAYIN
Geri
TEM Otoyolu’nda boğazına şeker kaçan sürücüyü polis kurtardı

Bağcılar TEM Otoyolu'nda aracıyla seyir halindeyken boğazına şeker kaçan sürücü uygulama noktasında denetim yapan polis ekiplerini görünce durdu. Sürücü, polis tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Yaşananlar ise araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Bayram Dönüşü Boğazına Şeker Kaçtı

Küçükçekmece'de yaşayan Ekrem Özpınar, bayram ziyareti sonrası Edirne istikametinde aracıyla seyir halindeyken torpidodan aldığı şekeri yemeye başladı. Bir anda şekerin boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan sürücü, direksiyon başında fenalaştı. Özpınar, can havliyle aracını sağ şeride atarak yardım arayışına girdi.

Polis Noktasında "Heimlich" Müdahalesi

Trafikte ilerlemeye çalışırken uygulama noktasındaki polis ekiplerini fark eden Özpınar, kornaya basarak durdu. Araçtan inip polislerin yanına koşan sürücü, boğazını ve sırtını işaret ederek yardım istedi. Durumu anında kavrayan bir polis memuru, Heimlich manevrası uygulayarak Özpınar'ın boğazındaki şekeri çıkarmayı başardı.

"İyi Ki Varsınız" Diyerek Teşekkür Etti

Yaşanan korku dolu anlar ve kurtarılma aşaması, aracın iç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yeniden nefes alabilmenin mutluluğunu yaşayan Ekrem Özpınar, kendisine su ikram eden ve hayatını kurtaran polis memurlarına sarılarak teşekkür etti. Özpınar, "O anda rahat bir nefes aldım, kendime geldim. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

Erol Köse’nin düşme anı güvenlik kamerasında
Erol Köse’nin düşme anı güvenlik kamerasında
İsrail askerleri Gazze'de 1 yaşındaki bebeğe işkence yaptı: Babayı itirafa zorlamak için sigara söndürdüler, çivi batırdılar
İsrail askerleri Gazze'de 1 yaşındaki bebeğe işkence yaptı: Babayı itirafa zorlamak için sigara söndürdüler, çivi batırdılar
Yapımcı Erol Köse evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti
Yapımcı Erol Köse evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti
Samsun Çarşamba'da tarım dronuna tutunup yükselen çiftçi yere çakıldı | O anlar kamerada
Samsun Çarşamba'da tarım dronuna tutunup yükselen çiftçi yere çakıldı | O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle