TEM Otoyolu’nda boğazına şeker kaçan sürücüyü polis kurtardı

Bayram Dönüşü Boğazına Şeker Kaçtı

Küçükçekmece'de yaşayan Ekrem Özpınar, bayram ziyareti sonrası Edirne istikametinde aracıyla seyir halindeyken torpidodan aldığı şekeri yemeye başladı. Bir anda şekerin boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan sürücü, direksiyon başında fenalaştı. Özpınar, can havliyle aracını sağ şeride atarak yardım arayışına girdi.

Polis Noktasında "Heimlich" Müdahalesi

Trafikte ilerlemeye çalışırken uygulama noktasındaki polis ekiplerini fark eden Özpınar, kornaya basarak durdu. Araçtan inip polislerin yanına koşan sürücü, boğazını ve sırtını işaret ederek yardım istedi. Durumu anında kavrayan bir polis memuru, Heimlich manevrası uygulayarak Özpınar'ın boğazındaki şekeri çıkarmayı başardı.

"İyi Ki Varsınız" Diyerek Teşekkür Etti

Yaşanan korku dolu anlar ve kurtarılma aşaması, aracın iç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yeniden nefes alabilmenin mutluluğunu yaşayan Ekrem Özpınar, kendisine su ikram eden ve hayatını kurtaran polis memurlarına sarılarak teşekkür etti. Özpınar, "O anda rahat bir nefes aldım, kendime geldim. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.