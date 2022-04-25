RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da çantadan 50 bin euro çalan hırsız kamerada

İstanbul'da çantadan 50 bin euro çalan hırsız kamerada

İstanbul'da çantadan 50 bin euro çalan hırsız kamerada
25.04.2022 12:28

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:37
Yola atlayan motor sürücüsü...
Yaşam 00:48
Kadın kavga ettiği manava...
Yaşam 00:19
Ölü yunus balığı karaya vurdu
Yaşam 00:39
Arnavutköy'de yolun karşısına...
Yaşam 00:39
Husumetlisinin üstüne arabayı...
Yaşam 04:38
Akılalmaz kaza! Pedalları...
Yaşam 00:34
Fatih'te bir polis şehit oldu
Yaşam 00:25
İETT otobüsünün kayalıklara...
Yaşam 00:57
Trabzon'da koca dehşeti saniye...
Yaşam 02:41
İftar yapan fırıncılar gıda...
Yaşam 02:30
Evden kaçıp kaybolan...
Yaşam 01:21
Adana'da korkunç olay!...

Fatih’te takip ettiği şahsın çantasından 50 bin euro çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. Olay, 4 Nisan Pazartesi günü İstanbul Fatih'te meydana geldi. A.B isimli kişi, çalıştığı kuruma ait olan 50 bin Euro’nun sırt çantasından çalınması üzerine soluğu karakolda aldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Hırsızlık anının meydana geldiği yerlerde güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde A.B.'yi takip eden iki şüphelinin, cadde üzerinde bulunan bankaya gireceği anda sırt çantasını açıp içinden 50 bin euroyu çalarak hızla uzaklaştıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda görüntülerdeki kişinin benzer suçlardan kaydı olan İsmail Y. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla zanlı gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İsmail Y.’nin 32 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İsmail Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA