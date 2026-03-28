CANLI YAYIN
Geri
Osmaniye’de korkutan kaza: Kamyon bariyerlere çarparak durabildi

Osmaniye’de kontrolden çıkarak devrilen kamyon bariyerlere çarparak durdu, sürücü yaralandı.

Gaziantep (TAG) Otoyolu Toprakkale gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 ARG 937 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Bariyerlere çarparak duran araçta sürücü kabin içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle