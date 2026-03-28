Osmaniye’de korkutan kaza: Kamyon bariyerlere çarparak durabildi

Gaziantep (TAG) Otoyolu Toprakkale gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 ARG 937 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Bariyerlere çarparak duran araçta sürücü kabin içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.