Olaysız bir günü bile olmayan İETT bu sefer de alevlere teslim oldu

Pendik'te yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükselirken yolcuların tahliye edilmesi, muhtemel bir faciayı önledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pendik’te seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Motorundan yoğun dumanlar çıktığını fark eden İETT şoförü otobüsü yolun sağına çekti. Otobüste panik yaşayan yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmında dumanlar yükselen otobüse müdahale etti. İETT otobüsünden yükselen dumanlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.