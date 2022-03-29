Haberler Yaşam Videoları Olaysız bir günü bile olmayan İETT bu sefer de alevlere teslim oldu

Olaysız bir günü bile olmayan İETT bu sefer de alevlere teslim oldu

Olaysız bir günü bile olmayan İETT bu sefer de alevlere teslim oldu
29.03.2022 10:20

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:12
Muhtar tilkiyi ağırlıyor
Yaşam 03:22
Köylüler heyelan nedeniyle...
Yaşam 02:46
Ataşehir'de 2 katlı evin...
Yaşam 02:08
Osmaniye'de geri dönüşüm...
Yaşam 01:43
İstediği sigara kalmayınca...
Yaşam 00:23
Diyarbakır’da cani anne...
Yaşam 00:45
Barınakta aç kalan köpekler...
Yaşam 03:32
Sokak ortasındaki cinayet anı...
Yaşam 00:37
İki katlı ev sabaha karşı...
Yaşam 00:43
İstanbul'un göbeğinde büyük...
Yaşam 01:25
Öğrenci servisi ile cip...
Yaşam 01:19
Megakent İstanbul'da ilk iş...

Pendik'te yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükselirken yolcuların tahliye edilmesi, muhtemel bir faciayı önledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pendik’te seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Motorundan yoğun dumanlar çıktığını fark eden İETT şoförü otobüsü yolun sağına çekti. Otobüste panik yaşayan yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmında dumanlar yükselen otobüse müdahale etti. İETT otobüsünden yükselen dumanlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA