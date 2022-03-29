Adana polisinden uluslararası “change” operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı ülkelerden çalınan lüks otomobillerin, parçalar halinde Türkiye’ye getirildiği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda 76 motor ele geçirirken iki zanlıyı yakaladı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı ülkelerden çalınan lüks otomobillerin, parçalar halinde Türkiye’ye getirilip, özellikle motorlarının benzer marka ve modellerdeki araçlara takılarak ‘change’ yapıldığı istihbaratı üzerine Adana Gümrük Müdürlüğü ile ortak bir operasyon için düğmeye bastı. Merkez ilçe Seyhan’a bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde yer alan, O.Ü. (38) ve E.K. (36) isimli şahıslar tarafından ortak işletilen bir tamirhaneye baskın düzenlendi. Her iki şüpheli de gözaltına alınırken, işyerinde yapılan aramalarda da; 3’ünün şasi numarası kazınmış, biri hasarlı olmak üzere toplam 76 otomobil motoru ele geçirildi.