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Ankara'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'da 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A.'yı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki kişi, eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Sağlık ekipleri, ağır yaralı K.A.'ya sedye üzerinde kalp masajı yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan K.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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