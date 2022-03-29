4 ev yıkıldı 12 ev zarar gördü 18 ev risk altında! Köylüler tedirgin

iresun’da yoğun kar yağışının ardından sıcaklıkların artması ve yağan yağmur toprak kaymalarına neden oldu. Piraziz ilçesinin Çayır köyünde yaşanan heyelanlar sonrasında evler, yollar zarar görürken, köylüler uyurken toprak altında kalmaktan korktuklarını söyledi. Giresun’un Piraziz ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çayır köyünün, 40 haneli Karamahmutoğulları mahallesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı ev ve yollar hasar gördü. Köyde heyelanın zarara neden olduğunu söyleyen köylülerden Kemal Memiş, “Köydeki evlerin büyük bir kısmında küçük çaplı hasarlar oluştu. Gece evlerimiz bize mezar olacak diye uyuyamıyoruz. Sürekli korku ve panik halindeyiz. Psikolojimiz bozuldu. Köyümüz her geçen gün adeta torağa gömülüyor. Yağmurlar şiddetini artırırsa buraları terk etmek zorunda kalırız. Köyün büyük bir bölümü heyelan tehditti altında” dedi.