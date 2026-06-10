CANLI YAYIN
Geri
Adana'da platonik dehşet kamerada: 7 yerinden böyle bıçakladı

Adana'da platonik dehşet kamerada: 7 yerinden böyle bıçakladı

Adana'da platonik aşk beslediği Nursel S.'yi evine kadar takip eden Ramazan S., sokak ortasında yakaladığı kadını 7 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Dehşet verici saldırı, kadının oturduğu sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken saldırgan R.S emniyetteki ifadesinde ''Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım" şeklinde akılalmaz bir savunma yaptı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Nursel S. (27) isimli genç kadın, platonik aşk beslediği Ramazan S. (28) tarafından sokak ortasında vahşi bir saldırıya uğradı. İlkokul yıllarından beri genç kadına takıntılı olduğu ortaya çıkan saldırgan, 7 bıçak darbesiyle Nursel S.'yi ağır yaraladı.

Takip Etti, Sokak Ortasında Durdurdu

Olay, 8 Haziran günü saat 12.00 sıralarında Gürselpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Nursel S.'yi evine kadar takip eden Ramazan S., genç kadını sokakta durdurarak yanına gitti. Şüpheli ile karşılaşınca büyük panik yaşayan Nursel S. yere düştü. Bu sırada cebinden bıçağı çıkaran Ramazan S., savunmasız haldeki kadını 7 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Dehşet verici saldırı, kadının oturduğu sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Görünce Heyecanlandım, Pişmanım"

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Nursel S.'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırgan Ramazan S. ise polis ekipleri tarafından olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, Nursel S. ile ilkokulda birlikte okuduklarını ve o dönemden beri platonik aşk beslediğini ancak birbirlerini yakından tanımadıklarını belirten şüpheli, "O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" şeklinde akılalmaz bir savunma yaptı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hastaneye kaldırılan Nursel S.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

SON DAKİKA: ABD, helikopterini düşüren İran'a misilleme başlattı
SON DAKİKA: ABD, helikopterini düşüren İran'a misilleme başlattı
Muş'ta dehşet: Kardeşini vurdu, eve kapanıp polisle çatıştı!
Muş'ta dehşet: Kardeşini vurdu, eve kapanıp polisle çatıştı!
Bayrampaşa’da trafo patlaması: T4 tramvay hattında ulaşım felç oldu
Bayrampaşa’da trafo patlaması: T4 tramvay hattında ulaşım felç oldu
İzmir'deki Erdem Demir cinayetinden kahreden görüntü! Kafeye böyle sığınmış
İzmir'deki Erdem Demir cinayetinden kahreden görüntü! Kafeye böyle sığınmış

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle