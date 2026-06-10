Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 11:07

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Nursel S. (27) isimli genç kadın, platonik aşk beslediği Ramazan S. (28) tarafından sokak ortasında vahşi bir saldırıya uğradı. İlkokul yıllarından beri genç kadına takıntılı olduğu ortaya çıkan saldırgan, 7 bıçak darbesiyle Nursel S.'yi ağır yaraladı.

Takip Etti, Sokak Ortasında Durdurdu

Olay, 8 Haziran günü saat 12.00 sıralarında Gürselpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Nursel S.'yi evine kadar takip eden Ramazan S., genç kadını sokakta durdurarak yanına gitti. Şüpheli ile karşılaşınca büyük panik yaşayan Nursel S. yere düştü. Bu sırada cebinden bıçağı çıkaran Ramazan S., savunmasız haldeki kadını 7 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Dehşet verici saldırı, kadının oturduğu sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Görünce Heyecanlandım, Pişmanım"

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Nursel S.'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırgan Ramazan S. ise polis ekipleri tarafından olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, Nursel S. ile ilkokulda birlikte okuduklarını ve o dönemden beri platonik aşk beslediğini ancak birbirlerini yakından tanımadıklarını belirten şüpheli, "O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" şeklinde akılalmaz bir savunma yaptı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hastaneye kaldırılan Nursel S.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.