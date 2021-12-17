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Okulda çıkan tartışma parkta kanlı bitti: 2 yaralı

Okulda çıkan tartışma parkta kanlı bitti: 2 yaralı
17.12.2021 08:38

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Erzurum’da okulda tartışmaya yaşayan lise öğrencileri gece saatlerinde karşılaştıkları parkta birbirlerine girdi. Kavgada 2 lise öğrencisi bıçaklandı. Olay, Erzurum’un Palandöken ilçesinde meydana geldi. Şehit Yakup Sürücü Lisesi ve Mecidiye Anadolu Lisesi arasında oynanan futsal maçında tribünde tartışan öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Tartışmanın ardından dağılan öğrenciler gece saatlerinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkında tekrar karşı karşıya geldi. İki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede A.Y. isimli öğrenci cebinden çıkarttığı bıçağı A.A.(14) ve Y.K.Y(16) isimli öğrencilere defalarca sapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından bıçak darbesi alan A.A. ve Y.K.Y olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan A.Y. ise polis ekipleri tarafından aranmaya devam ediyor.

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