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Siirt’te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Siirt’te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
17.12.2021 08:50 - Son Güncelleme: 17.12.2021 09:03

OTOMATİK OYNAT

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Siirt’te su tankeri ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Siirt çevre yolunda meydana geldi. Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda su tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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