ABD'nin Ohio eyaletinde 25 öğrenciyi taşıyan okul otobüsünün yaptığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kırmızı ışıkta geçen öğrenci otobüsüne bir aracın çarptığı ve otobüsün çarpmanın etkisiyle devrilip yan yattığı görülüyor. Şans eseri 8 öğrencinin çeşitli yaralarla kurtulduğu olayda ölen olmadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde otobüste bulunan öğrencilerin aracın içinde savrulduğu dehşet anları emniyet kemerinin arka koltuklarda oturanlar içinde ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. İşte o anlar...
Okul otobüsünde dehşet anları! Mucizevi bir şekilde hayatta kaldılar | Video12.02.2020 10:59
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