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İstanbul'da akılalmaz olay! D-100'de kucağında çocukla otomobil kullandı

İstanbul'da akılalmaz olay! D-100'de kucağında çocukla otomobil kullandı

12.02.2020 11:28

İstanbul Mecidiyeöy D-100 Karayolu'nda kucağına aldığı çocuğuyla birlikte araç kullanan sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı.


Levent'ten Çağlayan yönüne seyir halinde olan bir araç sürücüsü kucağındaki çocukla uzun süre ilerledi. Öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu yolda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi.

HERKESİN CANINI HİÇE SAYDI
Zaman zaman şerit değiştiren bu sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

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