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O anlar kamerada! İran uyruklu 2 kadın İstanbul'da tırnakçılık yaparak bin dolar çaldı

O anlar kamerada! İran uyruklu 2 kadın İstanbul'da tırnakçılık yaparak bin dolar çaldı
08.04.2021 11:31
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İstanbul Beylikdüzü'nde iş yerinde İran uyruklu 2 kadının,  'tırnakçılık' olarak bilinen el çabukluğu yöntemiyle bin doları çalması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 2 şüpheli kadın çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.


Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan iş yerine 5 Nisan'da gelen İran uyruklu 2 kadın, iş yeri çalışanı E.N.T. isimli kişiye ait bin dolar parayı el çabukluğu yöntemiyle çaldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinin inceledi ve olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen kişilerin olaydan sonra bir otomobille uzaklaştıklarını tespit etti.

Polis ekipleri, araç sahibi B.M.'yi Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki adresinde olduğunu belirledi.

Yabancı uyruklu B.M., kadınları tanımadığını, yardım etmek amacıyla aracına aldığını ve kadınları Avcılar'da indirdiğini ve yolculuk sırasında kadınlardan birinin telefon numarasını aldığını belirtti.

B.M.'nin telefonla ulaştığı şüphelilerin Taksim Meydanı'nda oldukları tespit edildi.

İran uyruklu F.T. (25) ve F.T. (27) isimli şüpheliler aynı gün yakalanarak, gözaltına alındı.

"Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen F.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheli F.T. de serbest bırakıldı.

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