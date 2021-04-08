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Korku evindeki dans görüntülerini çeken gelin konuştu

Korku evindeki dans görüntülerini çeken gelin konuştu
08.04.2021 11:48
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Müge Anlı'da bugün (8 Nisan 2021) yaşananlar... Manisa'da gelinlerin zulmü! Dayaktan dansa uzanan dehşet! Utanç veren utançlıklar zinciri Kim doğru kim yalan söylüyor? Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü Atv canlı yayınında...


Pınar Hanım, dışarıdan geldiğinde Fidan Hanım'ın babaannenin kafasına sırf çok ses çıkarıyor diye çuval geçirdiğini söyledi. O dans videolarında Fidan Hanım'ın hareketlerine güldüğünü dile getiren Pınar Hanım, babaannenin ölümüne gülmediklerini ileri sürdü. Pınar Hanım, Fidan Hanım'ın kendisinin özel bölgesini çektiğini, o görüntü ile kendisini tehdit ettiğini dile getirdi. Kayınvalidesinin o görüntülerini savunamayacağını belirten Pınar Hanım, yine de kayınvalidesinin öldüreceğine inanmadığını söyledi ve Fidan Hanım'ın öldürmüş olabileceğini iddia etti.

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