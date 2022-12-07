Nasreddin Hoca’nın mezar taşı Ulu Camii’nin restorasyonu sırasında bulundu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Ulu Cami'nin restorasyonu sırasında bulunan mezar taşının Nasreddin Hoca'ya ait olduğu anlaşılırken, keşfin Nasreddin Hoca Fıkra Anlatma Geleneği'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miraslar listesine alınmayla yakın zamanda yapılması hoş bir tesadüf olarak nitelendirildi. Eskişehir'in geçmişteki en önemli alimlerinden olan ve fıkraları ile adından halen daha söz ettiren Nasreddin Hoca'nın mezar taşı, Sivrihisar ilçe merkezinde bulunan Ulu Cami'nin restorasyonu sırasında bulundu. Geçmişte Nasreddin Hoca'nın oğlu Şeyh Ömer'in mezar taşı olarak Ulu Cami'nin Kütüphanesi'ne taşınan ve restorasyonlar sırasında taş lahtin üzerindeki yazıları doğru bir biçimde okuyan Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, geçmişte üzerindeki yazının yanlış okunduğu için Nasreddin Hoca'nın oğluna ait olduğunun belirtildiğinin aktardı. Prof. Dr. Tulum araştırmaları sonucunda mezar taşının Nasreddin Hoca'ya ait olduğunu keşfetti. Keşiften kısa süre önce Fas’ta yapılan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Toplantısı’nda, Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatı Geleneği'nin, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alınması güzel bir tesadüf olduğu aktarıldı.