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Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
07.12.2022 09:25

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Bursa'da 21 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lisenin yemekhanesinde yemek yiyen 21 öğrenci rahatsızlandı. Durumu öğretmenlerine bildirmeleri üzerine liseye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenciyi çevre hastanelere kaldırdı. 21 öğrenci yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

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