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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 16:45 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 16:56

Metrobüste ‘uçan tekmeli’ yer verme kavgası kamerada

Metrobüste yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada birbirlerine uçan tekme ile saldıranları kadınlar ve diğer yolcular ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, bugün öğle saatlerinde Yenibosna-Sefaköy arasında Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği alınmayan iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Diğer yolcular araya girmeye çalıştı, ancak şahıslar birbirine saldırmaya devam etti. Daha sonra genç yolcu, diğerine uçan tekme attı. Bunun üzerine diğeri de karşılık vererek gence uçan tekme atınca ortalık birbirine girdi. Araya kadın ve diğer yolcuların girmesiyle taraflar ayrıldı. Bunun üzerine sürücü Sefaköy durağında bir tarafı indirerek kavgayı sonlandırdı.

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