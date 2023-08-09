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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 14:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 15:16

Antalya'da akıllara durgunluk veren evlenme teklifi! Dayaktan evlilik teklifi çıktı

Antalya''da Orhan Alpaslan (23), kız arkadaşı Ece Yurteri'ne (20) sıra dışı bir evlilik teklifinde bulunmak için trafikte tartıştığı sözde sürücülerden dayak yedi. Yurteri, otomobilden fırlayıp, terlikle saldırganlara vururken; gerçek Alpaslan'ın yere diz çöküp evlilik teklif etmesiyle ortaya çıktı. Kumluca ilçesinde esnaf olan Orhan Alpaslan, bir süredir kız arkadaşı olan Ece Yurteri'ne evlilik teklifinde bulunmak için arkadaşları ile plan yaptı. Kız arkadaşını alıp, otomobili ile Antalya- Kumluca Yolu'na çıkan Alpaslan, daha önceden konuştuğu arkadaşları ile trafikte, 'yol verme' kavgasına tutuştu. Araçtan inen sözde trafik magandaları, Alpaslan'ı tokat ve tekmelerle dövmeye başladı. Bu sırada Ece Yurteri, sevgilisine saldıranlara karşı koydu, ayağındaki terliği çıkartıp, başlarına vurdu, taş attı. Farklı bir araçla gelen çiftin arkadaşları çiçekler getirip konfeti patlatırken, yerden kalkan Orhan Alpaslan da cebinden yüzük çıkarıp, diz çöktü, "Ece'm bir bak. Soluma yaslanıp, ömür boyu benimle evlenir misin?" dedi. Gözyaşları içinde kalan Ece Yurteri, başını sallayarak 'Evet' dedi. O anlar kameraya yansırken, teklife şahit olan sürücüler de korna çalıp, çifti tebrik etti.

Antalya''da Orhan Alpaslan (23), kız arkadaşı Ece Yurteri'ne (20) sıra dışı bir evlilik teklifinde bulunmak için trafikte tartıştığı sözde sürücülerden dayak yedi. Yurteri, otomobilden fırlayıp, terlikle saldırganlara vururken; gerçek Alpaslan'ın yere diz çöküp evlilik teklif etmesiyle ortaya çıktı.

Kumluca ilçesinde esnaf olan Orhan Alpaslan, bir süredir kız arkadaşı olan Ece Yurteri'ne evlilik teklifinde bulunmak için arkadaşları ile plan yaptı. Kız arkadaşını alıp, otomobili ile Antalya- Kumluca Yolu'na çıkan Alpaslan, daha önceden konuştuğu arkadaşları ile trafikte, 'yol verme' kavgasına tutuştu.

Araçtan inen sözde trafik magandaları, Alpaslan'ı tokat ve tekmelerle dövmeye başladı. Bu sırada Ece Yurteri, sevgilisine saldıranlara karşı koydu, ayağındaki terliği çıkartıp, başlarına vurdu, taş attı.

Farklı bir araçla gelen çiftin arkadaşları çiçekler getirip konfeti patlatırken, yerden kalkan Orhan Alpaslan da cebinden yüzük çıkarıp, diz çöktü, "Ece'm bir bak. Soluma yaslanıp, ömür boyu benimle evlenir misin?" dedi. Gözyaşları içinde kalan Ece Yurteri, başını sallayarak 'Evet' dedi. O anlar kameraya yansırken, teklife şahit olan sürücüler de korna çalıp, çifti tebrik etti.

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