Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı Bayram Arıkan hayatını kaybetti
Bayram Arıkan idaresindeki 43 NV 080 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen İ.K.K. yönetimindeki 03 ABR 459 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Arıkan’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan D.K. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından savcılık kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.