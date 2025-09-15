Mersin’de dehşet kamerada: 73 yaşındaki adam 7'inci kattan atladı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde 73 yaşındaki Feridun Şanra, 7 katlı apartmanın damından atlayarak yaşamına son verdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Şanra'nın intihar anı çevredeki bir kameraya yansıdı.

Olay, Çankaya Mahallesi 4706 Sokak İstiklal Caddesi üzerindeki binada meydana geldi. İddiaya göre apartmanın damına çıkan Şanra, bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şanra'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Şanra'nın bir gün önce de aynı binada intihar girişiminde bulunduğu, polis ekiplerince ikna edilerek aşağı indirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.