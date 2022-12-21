Mersin'de bir kişi önce evde sopa ile darp edildi, daha sonrasında ise sokak ortasında silahla vuruldu

Olaya ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı diğeri ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir şahsın silahla bir kişiyi yaraladığı ve başka bir şahsın aynı kişiyi sopa ile darp ettiği görüldü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Yılmaz Tetik'i ve Yunus Emre Tetik'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kişiyi hürriyetten yoksun bırakma ve yaralama suçu ile adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz Tetik tutuklanırken, Yunus Emre Tetik isimli şahıs ise görevli memurlara mukavemet ve kamu malına zarar verme suçuyla sevk edildiği mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.