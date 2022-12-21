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Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri kişi öldü bir kişi ise yaralandı.

Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri kişi öldü bir kişi ise yaralandı.
21.12.2022 19:51 - Son Güncelleme: 21.12.2022 19:51

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Edinilen bilgiye göre olay, Batman Akyürek Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen silahlı kavgada M.B ve H.K isimli iki vatandaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 39 yaşındaki H. K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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