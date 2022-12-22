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TIR ile seyir halindeyken silahlı saldırıda öldü; 5 gözaltı

TIR ile seyir halindeyken silahlı saldırıda öldü; 5 gözaltı
22.12.2022 00:04 - Son Güncelleme: 22.12.2022 00:09

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde TIR sürücüsü Aras Nayci (31) seyir halindeyken, kendisini taksi ile takip eden husumetlilerinin silahlı saldırısı ile hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yaşam Videoları

Olay, akşam saatlerinde Habur Sınır Kapısı TIR parkı sahası yakınlarında meydana geldi. Cizre ilçesinde yaşayan TIR şoförü Aras Nayci, seyir halindeyken kendisini taksi ile takip eden husumetlilerinin uzun namlulu silahla açtığı ateş sonucu yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nayci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nayci'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, yakınları ise hastaneye akın etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, 5 kişiyi gözaltına aldı.

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