SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 15:15 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 15:15

Memduh Paşa Yalısı'ndaki 130 milyon liralık soygunda 6 aylık plan!

Memduh Paşa Yalısı'ndaki 130 milyon liralık soygunun altından 6 aylık plan çıktı. Şüphelilerin Bulgaristan'dan yabancı plakalı bir otomobil getirdikleri, bu aracı kullanarak olay yerine geldikleri tespit edildi. Bekçinin alarmı iptal etmesiyle yalıya giren soyguncuların matkaplarla kasaları tek tek açıp geldikleri arabayla kaçtığı saptandı. 400 saatlik kamera görüntüsü inceleyen ekipleri yabancı plakalı aracın izini Pendik'te buldu. Şu ana kadar 10 şüpheli gözaltına alınırken paraların büyük bölümüyle kaçtığı öğrenilen bekçi her yerde aranıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Hac ibadeti nasıl yapılır?
14.06.2024Cuma
Muğla’da orman yangını
14.06.2024Cuma
Esenyurt'ta ev sahibi kiracı kavgası kamerada
14.06.2024Cuma
Dilan Polat'ın davasında yeni gelişme! Savcı tahliyesini istedi
14.06.2024Cuma
Antalya'da otomobile çarpan motosiklet amuda kalkarak böyle durdu: 2 kişi yaralandı
14.06.2024Cuma
Bunlar da Var
İZLE I Survivor 2024 All Star şampiyonu Ogeday oldu! 02:08
Survivor 2024'ün kazananı belli oldu!
14.06.2024Cuma
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca hayatını kaybetti 05:01
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca hayatını kaybetti
14.06.2024Cuma
Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası! 01:24
Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası!
14.06.2024Cuma
İZLE I Gazzeli çocuk şehitlerin arasına konacakken elini oynattı! İşte o anlar... 00:45
Gazzeli çocuk şehitlerin arasına konacakken elini oynattı!
14.06.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA