Memduh Paşa Yalısı'ndaki 130 milyon liralık soygunun altından 6 aylık plan çıktı. Şüphelilerin Bulgaristan'dan yabancı plakalı bir otomobil getirdikleri, bu aracı kullanarak olay yerine geldikleri tespit edildi. Bekçinin alarmı iptal etmesiyle yalıya giren soyguncuların matkaplarla kasaları tek tek açıp geldikleri arabayla kaçtığı saptandı. 400 saatlik kamera görüntüsü inceleyen ekipleri yabancı plakalı aracın izini Pendik'te buldu. Şu ana kadar 10 şüpheli gözaltına alınırken paraların büyük bölümüyle kaçtığı öğrenilen bekçi her yerde aranıyor.