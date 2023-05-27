Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir öğretmen otomobilinin altına sıkışan yavru kediyi sahiplendi. Olay, Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracından kedi sesi duyan Murat Koç, otomobilini sağa çekerek itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin alt kısmının kapalı olduğunu görünce genç öğretmene servise gitmesinin daha iyi olacağını söyledi. Turgutlu ilçesi Arif Canpoyraz Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Murat Koç aracını, çekiciyle oto servisine götürdü. Burada teknik ekipler tarafından otomobil kaldırılarak kısa süre içerisinde otomobilin alt kısmında sıkışan sevimli yavru kedi çıkarıldı.