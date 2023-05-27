Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile otizmli İbrahim arasında yürek ısıtan konuşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'manevi oğlum' dediği Down sendromlu İbrahim Ertepe, Cumhurbaşkanına korumasını şikayet etti. Yüzleri gülümseten konuşmanın ardından koruma ve Ertepe sarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Topkapı Anıt Mezarı ziyaretinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti esnasında 'manevi oğlum' dediği Down sendromlu İbrahim Ertepe, korumasını Cumhurbaşkanına şikayet etti. Yürek ısıtan o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim’e “Onlar seni özel severler. Sen şöyle bir sarıl” dedi. Koruma ile İbrahim sarılarak barışırken, yürek ısıtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaşanan o anları sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımız ve Bizim İbo. Sevenler kavuştu” açıklamasıyla