Aydın’da parkta hareketsiz bulunan kişi ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda 54 yaşındaki Davut Aytekin ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 2325 Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşlar, parkta uzun süredir hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Önce uyuduğunu düşünen çevredekiler, şahsın tepki vermediğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin emekli polis memuru Davut Aytekin olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri parkta çalışma yaptı.

Aytekin'in spor yapmak için parka geldiği, fenalaşarak yere yığıldığının değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.